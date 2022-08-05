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Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi

Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi Başkentte elindeki döner bıçağıyla etrafa tehditler saçan bir kişi çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

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Döner bıçaklı maganda sokak ortasında terör estirdi

ANKARA - Başkentte elindeki döner bıçağıyla etrafa tehditler saçan bir kişi çevredekilerin korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Yol ortasından saldırgan tavırlar sergileyen şahsın, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kişi, elindeki döner bıçağıyla birlikte etrafa tehditler saçıp küfürler etmeye başladı. Durumdan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Korku dolu anlar bir binanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, saldırgan şahsın polisler tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

İhlas Haber Ajansı / Mithat Tibre - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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