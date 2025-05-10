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Döner Bıçağıyla Saldıran Maganda Tutuklandı

Döner Bıçağıyla Saldıran Maganda Tutuklandı
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada döner bıçağıyla saldıran E.M. tutuklandı. Olay, otomobil sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yaşanan gerginlik sonrası meydana geldi.

Döner bıçaklı maganda tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde trafikte çıkan tartışmada aracından inerek gerginlik yaşadığı kişiye döner bıçağı çeken saldırgan, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün Karşıyaka Girne Caddesi'nde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan 35 CKG 604 plakalı spor otomobilin sürücüsü, aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü ile tartıştı. Bu esnada otomobil sürücüsü araçta kılıf ile muhafaza ettiği döner bıçağını çıkartarak tartıştığı kişilerin üzerine yürüdü. Ardından motosiklet sürücüsünün olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi.

Öte yandan döner bıçaklı saldırganın kimliği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada E.M. olduğu belirlenen saldırgan Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan saldırgan, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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