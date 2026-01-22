Haberler

Yola fırlayan domuza çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yola fırlayan domuza çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yola fırlayan domuza çarpan otomobil takla attı, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yola çıkan domuza çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Seydişehir Beyşehir yolu 5. kilometresi Organize sanayi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Beyşehir yolunda seyir halinde olan ve Bayavşar Mahallesinde bulunan Torku dondurulmuş patates fabrikasında çalışan ve Ersin Öksüz idaresindeki 42 K 2442 plakalı Tofaş Şahin marka araç aniden yola fırlayan domuza çarptı. Çarpmanın etkisi ile takla atarak karşı şeride geçen araç, şarampole uçtu.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, araç sürücüsü Ersin Öksüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ersin Öksüz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar