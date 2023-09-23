Şırnak merkez Toptepe köyü kırsalında iki arkadaş domuz sürüsü ile karşılaşılması üzerine, R.D. domuza ateş ederken arkadaşı Osman Pusat'ı öldürdü.

Domuza ateş ederken arkadaşını öldürdü

ŞIRNAK - Şırnak merkez Toptepe köyü kırsalında iki arkadaş domuz sürüsü ile karşılaşılması üzerine, R.D. domuza ateş ederken arkadaşı Osman Pusat'ı öldürdü.

Arkadaşı ile birlikte hayvan otlatan Osman Pusat ve R.D. domuz sürüsü ile karşılaştılar. Domuzun kendilerine zarar vermemesi için yanında bulunan silah ateş etmeye başladı. R.D. Silahın ateş alması ile birlikte arkadaşı Osman Pusat'ı vurdu. Olayın haber verilmesi üzerine 112 acil ambulansı ve jandarma olay yerine yönlendirildi.

Olay yerinde ağır yaralanan Osman Pusat, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

R.D. gözaltına alınırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.