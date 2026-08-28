Domuz zannettim cinayetinde tutuklama

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde akrabası Kenan Basan'ı tüfekle vurarak ölümüne neden olan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından Cumhuriyet Savcısının itirazı üzerine tutuklandı.

Olay, dün gece Devrek ilçesine bağlı Akçasu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kemal B., komşusu ve akrabası Kenan Basan'a tüfekle ateş etti. Sırtından vurularak ağır yaralanan Kenan Basan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

"Domuz zannettim" dedi

Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Kemal B.'nin ilk ifadesinde, Kenan Basan'ı yaban domuzu zannederek ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Devrek Adliyesi'ne sevk edilen Kemal B., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcının itirazı üzerine tutuklandı

Cumhuriyet Savcısının, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etmesinin ardından dosya yeniden değerlendirildi. İtirazın kabul edilmesi üzerine zanlı hakkında tutuklama kararı verildi. Kararın ardından jandarma ekiplerince yeniden gözaltına alınan Kemal B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı