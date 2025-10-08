Haberler

Domuz Avında Babasını Vuran H.Y.'ye Ev Hapsi

Antalya'nın Serik ilçesinde domuz avı sırasında babasını kazara av tüfeğiyle vurarak ölümüne neden olan H.Y., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde domuz avında kazara av tüfeğiyle babasını vurması sonucu ölümle sonuçlanan olay sonrası gözaltına alınan H.Y. isimli şahsa, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi.

Olay, 6 Ekim Pazartesi günü saat 21.30 sıralarında Bozdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.Y. (42) evinin çevresinde domuz avlarken av tüfeğiyle babası Ramazan Y.'i vurdu. Durumu fark eden H.Y.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalede Ramazan Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Ramazan Y.'nin cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Oğlu H.Y., jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. H.Y.'ye çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
