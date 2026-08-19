Afyonkarahisar'da Serada İlaçlama Zehirlenmesi: 40 Kişi Etkilendi

Afyonkarahisar'daki bir serada yapılan ilaçlama sırasında, ilk belirlemelere göre yaklaşık 40 kişinin zehirlendiği, 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Olay, merkeze bağlı Erkmen beldesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 80 kişinin çalıştığı domates üretimi yapılan bir serada ilaçlama çalışması sonrası meydana geldi. İlaçlama esnasında kullanılan kimyasal maddeden etkilenen 40'a yakın çalışan rahatsızlandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken çalışanların sağlık durumlarının kontrol edilmesi için gerekli müdahalelerin yapıldığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin 10 çalışanı hastaneye kaldırdığı, sayının artabileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı