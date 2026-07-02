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Domaniç'te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Domaniç'te otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Araçtan duman yükselirken, Karayolları ekipleri yangın tüpüyle müdahale ederek olası yangını önledi.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çevre yolu üzerindeki Jandarma Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, R.A. yönetimindeki 16 GU 169 plakalı otomobil, Jandarma Kavşağı'ndan Tavşanlı Caddesi'ne geçiş yapmak istediği sırada, çevre yolunda İnegöl istikametinden Tavşanlı yönüne seyir halinde bulunan G.S. idaresindeki 43 ADJ 663 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle R.A.'nın kullandığı otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. O esnada olay yerinden geçen Karayolları ekipleri, yangın söndürme tüpüyle araca hızlı şekilde müdahale ederek muhtemel bir yangının önüne geçti. Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde araç alev almadan kontrol altına alındı.

Kazada yaralanan sürücülerden R.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer sürücü G.S. ise Domaniç Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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