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Domaniç'te Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Domaniç'te Kar Yağışı Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
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Kütahya'nın Domaniç ilçesinde aniden bastıran kar yağışı, sürücüleri sıkıntıya soktu. Yüksek rakımlı yolda yoğun kar ve tipinin etkisiyle trafiğin aksaması yaşandı, yetkililer sürücüleri dağ yolunu kullanmamaları konusunda uyardı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, Domaniç-İnegöl Karayolu'nun bin 500 rakımlı Kocayayla mevkisinde aniden bastıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı.

İlçe merkezinde kar yağışının hafif olması nedeniyle yola çıkan sürücüler, dağ yolunda yoğun kar ve tipi ile karşılaştı. Yetkililerin uyarılarına rağmen yaz lastiği ile yola çıkan bazı sürücüler, trafiğin aksamasına neden oldu. Kar ve tipi haberleri üzerine yol, uzun araçların geçişine kapatıldı. Ancak zirvede yer yer 30-40 santimetreyi bulan kar ve yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi, seyir halindeki tomruk yüklü kamyonların ilerlemesini güçleştirdi.

Karayolları ekipleri, yolu açık tutabilmek için aralıksız çalışırken, bölgede yer yer değişkenlik gösteren kar yığınları sürücüler için risk oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer, zorunlu olmadıkça sürücülerin dağ yolunu kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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