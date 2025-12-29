Haberler

Domaniç'te gizli buzlanma kazaya sebep oldu, minibüs şarampole yuvarlandı

Domaniç'te gizli buzlanma kazaya sebep oldu, minibüs şarampole yuvarlandı
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir minibüs, takla atarak şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gizli buzlanma sebebi ile kontrolden çıkan minibüs, şarampole yuvarlanarak takla attı. Yol kenarındaki bir ağaca çarparak durabilen araçta bulunan 2 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Domaniç ilçesine bağlı Çakıl Köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, kaygan zemin nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan araç, yol kenarındaki ağaca takılarak durabildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, minibüste maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından bölgeye toplanan vatandaşlar, özellikle kış aylarında dar köprü ve keskin virajlar nedeniyle yolun sık sık kazalara sahne olduğunu belirtti. - KÜTAHYA

