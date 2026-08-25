Afyonkarahisar'da Hisse Senedi Dolandırıcılığı: 3 Kişi Tutuklandı
Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden yayımlanan hisse senedi reklamıyla bir vatandaşı 3 milyon 760 bin TL dolandıran 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da bir sosyal medya platformu üzerinden yayımlanan hisse senedi reklamı üzerinden bir vatandaşı 3 milyon 760 bin TL dolandıran 3 kişi polis operasyonu ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, polise başvuran bir şahıs sosyal medya üzerinden 3 milyon 760 bin TL dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.