Afyonkarahisar'da Hisse Senedi Dolandırıcılığı: 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da bir sosyal medya platformu üzerinden yayımlanan hisse senedi reklamı üzerinden bir vatandaşı 3 milyon 760 bin TL dolandıran 3 kişi polis operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polise başvuran bir şahıs sosyal medya üzerinden 3 milyon 760 bin TL dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı