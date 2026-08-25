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Afyonkarahisar'da Hisse Senedi Dolandırıcılığı: 3 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar'da Hisse Senedi Dolandırıcılığı: 3 Kişi Tutuklandı
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Afyonkarahisar'da sosyal medya üzerinden yayımlanan hisse senedi reklamıyla bir vatandaşı 3 milyon 760 bin TL dolandıran 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da bir sosyal medya platformu üzerinden yayımlanan hisse senedi reklamı üzerinden bir vatandaşı 3 milyon 760 bin TL dolandıran 3 kişi polis operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polise başvuran bir şahıs sosyal medya üzerinden 3 milyon 760 bin TL dolandırıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyonda dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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