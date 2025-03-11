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Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli İzmir'de Yakalandı

Dolandırıcılık ve Hırsızlık Suçundan Aranan Şüpheli İzmir'de Yakalandı
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İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 33 yıl 11 ay hapis cezasıyla aranan İ.Ç.'yi yakaladı. Şüphelinin işlemleri sonrası cezaevine teslim edildiği bildirildi.

Dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 33 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli, İzmir'in konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, dün Konak ilçesinde aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan bir kişiye yapılan kontrolde, İ.Ç. adlı şüphelinin dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarından 33 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Polis merkezi amirliğine götürülen İ.Ç., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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