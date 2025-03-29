Dolandırıcılık Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kocaeli'de Yakalandı
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.D. adlı şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.D.(37), düzenlenen operasyon ile bugün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.D., Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KOCAELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa