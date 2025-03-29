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Dolandırıcılık Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kocaeli'de Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Hapis Cezası Bulunan Şahıs Kocaeli'de Yakalandı
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.D. adlı şahsı düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kocaeli'de dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan C.D.(37), düzenlenen operasyon ile bugün yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından C.D., Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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