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Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Hükümlüsü Yakalandı

Afyonkarahisar'da Dolandırıcılık Hükümlüsü Yakalandı
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Afyonkarahisar'da 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan A.İ.K., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan hapis cezası ile aranan bir şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 'Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık' suçundan hakkında 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.İ.K. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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