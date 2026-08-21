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Şanlıurfa'da Sahte Kamu Görevlisi Dolandırıcı Yakalandı

Şanlıurfa'da Sahte Kamu Görevlisi Dolandırıcı Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan A.O. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hakkında 13 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Şanlıurfa'da kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi Olarak Tanıtması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan hakkında 13 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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