Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı - Haberler

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Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Dolandırıcılık suçundan aranan şahıs uyuşturucu ile yakalandı

Antalya'da yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, dolandırıcılık suçundan aranan bir yolcunun üst aramasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Antalya'da yol kontrol noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde, dolandırıcılık suçundan aranan bir yolcunun üst aramasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolünde otobüste yolcu olarak bulunan A.Ç. isimli şahsın dolandırıcılık suçundan yakalama kaydı bulunduğu tespit edildi. Şahsın yapılan üst aramasında pantolonunun cebinde 4 adet toplamda 7 gram ağırlığında metamfetamin uyuşturucu madde, beyaz kağıt içerisinde sarılı halde yaklaşık 4 gram eroin, 1 adet uyuşturucu krizinde kullanılan ilaç ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Dolandırıcılık Uyuşturucu Gazipaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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