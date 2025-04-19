Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.Ç., isimli şahsın bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapmak suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemleri sonrası sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR