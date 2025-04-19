Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Özgür Özel mitinge traktörle gitti

MHP'nin kalesinde gövde gösterisi! Özgür Özel mitinge böyle geldi
Eşini öldürdü, 8 yaşındaki kızını da yaraladı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

Çıplak cani, eşini ve kızını sokak ortasında böyle bıçakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'felaket' olarak nitelendirmişti! Türkiye için alarm zilleri çalıyor

Erdoğan'ın "Felaket" olarak nitelediği tehlike artık kapımızda

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Dolandırıcılık Suçundan Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı tespit edilen M.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve 4 yıl hapis cezası ile tutuklandı.

Afyonkarahisar'da dolandırıcılık suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.Ç., isimli şahsın bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık yapmak suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şahıs işlemleri sonrası sevk edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.