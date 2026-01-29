Haberler

Söke'de dolandırıcılık suçundan aranan hükümlü yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde dolandırıcılık suçundan 5 yıl hapis cezası olan K.A. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde dolandırıcılık suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü jandarma ekipleri, tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, dolandırıcılık suçundan aranan K.A. (56) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan hükümlü, Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
