Dolandırıcı çetesi operasyonunda 9 tutuklama Türkiye genelinde 61 vatandaşın yaklaşık 5 milyon TL'sini dolandırma yoluyla gasp eden çete mensuplarından 9'u çıkarıldıkları Erzurum Adliyesi'nde mahkemece tutulandı.

Dolandırıcı çetesi operasyonunda 9 tutuklama

ERZURUM - Türkiye genelinde 61 vatandaşın yaklaşık 5 milyon TL'sini dolandırma yoluyla gasp eden çete mensuplarından 9'u çıkarıldıkları Erzurum Adliyesi'nde mahkemece tutulandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan dolandırıcılık operasyonunda; Erzurum merkezli İstanbul, Ağrı ve Manisa illerinde 24 kişilik suç örgütüne yönelik eş zamanlı olarak yapılan operasyonda şüpheli şahıslardan 22'si yakalanmıştı.

Hafta sonu Erzurum Adliyesi'ne getirilen 22 şüpheliden; biri savcılıkça diğer 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakim karşısına çıkarılan dolandırıcılık şebekesinden 9 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis dolandırıcılık ihbarı ve şikayeti üzerine 3 ay süre ile şüpheli şahısları teknik ve fiziki takibe almış, suç örgütü lideri Selim D.'nin İstanbul Beykoz ilçesinde lüks bir villa kiralayarak dolandırıcılık şebekesini buradan yönettiği ve vatandaşları burada kurduğu sistem ile dolandırdığı tespit etmişti.