Dolandırdıkları paraları dalga geçerek sayan pişkin tefecilerin görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

Dolandırdıkları paraları dalga geçerek sayan pişkin tefecilerin görüntüleri ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkentte kilometresi yüksek otomobillerin göstergesiyle oynama yaptıktan sonra satıp ellerine geçen paralarda da tefecilik yapan "İleriler" Suç Örgütü'ne ait pes dedirten bir video ortaya çıktı. 450 kişiyi dolandıran suç çetesinin elde ettikleri paraları alay ederek saydıkları anlara ait videoda ki birçok başka detay ise dikkatleri çekti.
ANKARA (İHA) - Kurdukları 13 paravan şirket üzerinden tefecilik yapan ve kilometresi oynanmış 211 aracı satarak 450 kişiyi dolandıran "İleriler" Suç Çetesi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla çökertilmişti. Operasyonun ardından ise suç çetesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
ALAYCI TAVIRLARI PES DEDİRTTİ
Örgütün üyelerinden Cem İ.'nin, dolandırdıkları paraları sayarken sergilediği alaycı tavrı pes dedirtti. Cem İ.'nin paraları sayarken parmakları ıslatmak için diğer örgüt üyesi Durmuş Ö'nün dilini kullanması da görüntülere yansırken, pişkin dolandırıcıların başka bir kişiyi daha dolandırma hazırlığında olduğu telefon görüşmesine ait sesler de dikkatleri çekti.
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa