Dokuzuncu kattan atlayan genç kız öldü, arkadaşı ise son anda kurtarıldı

Efeler Mahallesi 1427 sokakta meydana gelen olayda, bir sitede bulunan apartmanın dokuzuncu katındaki dairede C.Ş (16) ile Y.M.(16) iddiaya göre beraber alkol aldı. Bir süre sonra dairenin balkonuna çıkan genç kızlardan C.Ş dokuzuncu kattan bir anda kendini boşluğa bıraktı.

ARKADAŞINI İKNA ETTİLER

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşının balkondan aşağıya atlamasına tanıklık eden Y.M. de balkondan sarkarak aşağıya atlamak istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye girip, genç kızı ikna ederek aşağıya atlamasını önledi, içeriye aldı.

GENÇ KIZ TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Dokuzuncu kattan atlayıp ağır şekilde yaralanan C.Ş ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen C.Ş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen genç kızların okul arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.