"Beni taciz ediyorsun" diyerek aile hekiminin burnunu kıran 19 yaşındaki genç, adli kontrolle serbest bırakıldı - Haberler

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"Beni taciz ediyorsun" diyerek aile hekiminin burnunu kıran 19 yaşındaki genç, adli kontrolle serbest bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sakarya'da 19 yaşındaki genç, kontrol için gitti aile sağlığı merkezindeki ile hekimi Metin Kurşunoğlu'nu "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek darbetti. Hekim Kurşunoğlu'nun uğradığı saldırıda burnu kırıldı. Olay sonrası gözaltına alınan şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, aile hekimi olan Metin Kurşunoğlu, Hastalık Yönetimi Platformu çerçevesinde hastası A.K.'yi kontrol için merkeze çağırdı.

SALDIRIYA UĞRAYAN HEKİMİN BURNU KIRILDI

İddiaya göre, doktorun yanına giren 19 yaşındaki A.K. hiçbir tartışma yaşanmamasına rağmen biranda ''Sen beni taciz, rahatsız ediyorsun'' diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, başından yaralanan ve burnunda kırıklar olduğu öğrenilen doktor baygınlık geçirerek kanlar içerisinde kaldı.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan doktor Kurşunluoğlu tedavi altına alınırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde doktoru darp ettiği iddiasıyla A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece adil kontrolle serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sakarya, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

DODOK DODOK:

Adaletin tarafsızlığı ve cezaların caydırıcılığı olmadan bu toplum adam olamazzz...

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