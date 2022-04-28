"Beni taciz ediyorsun" diyerek aile hekiminin burnunu kıran 19 yaşındaki genç, adli kontrolle serbest bırakıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, aile hekimi olan Metin Kurşunoğlu, Hastalık Yönetimi Platformu çerçevesinde hastası A.K.'yi kontrol için merkeze çağırdı.

SALDIRIYA UĞRAYAN HEKİMİN BURNU KIRILDI

İddiaya göre, doktorun yanına giren 19 yaşındaki A.K. hiçbir tartışma yaşanmamasına rağmen biranda ''Sen beni taciz, rahatsız ediyorsun'' diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, başından yaralanan ve burnunda kırıklar olduğu öğrenilen doktor baygınlık geçirerek kanlar içerisinde kaldı.

ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

112 ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan doktor Kurşunluoğlu tedavi altına alınırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde doktoru darp ettiği iddiasıyla A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen A.K. çıkarıldığı mahkemece adil kontrolle serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa