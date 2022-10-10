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"Doktorları boşuna dövmüyorlar" dedi, Hekimler Eğitimine Destek Vakfına bin TL ödemek zorunda kaldı

3. Sayfa Haberleri

Afyonkarahisar'da riskli gebelik nedeniyle doktora gelen bir kadın, doktorun yatış talebine itiraz ederek, "Doktorları işte boşuna dövmüyorlar" dedi. Bu söz üzerine açılan davada, sözü söyleyen kadının bin TL bağış yapması sonucu uzlaşıldı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana gelen olayda, Bircan C. isimli kadın, Kamuran S. isimli doktora riskli gebelik nedeniyle muayene olmaya geldi. Bircan C.'yi muayene eden Doktor Kamuran S.; hastanın muayene amaçlı kendine yönlendirildiğini, hastanın ultrason muayenesini yapıp, çıkabilecek problemleri hastaya anlatarak, hasta uzak yerden geldiği için riske atmamak adına yatış düzenlendiğini bildirdi.

'Doktorları boşuna dövmüyorlar' dedi, bin TL ödemek zorunda kaldı

HEKİMLER EĞİTİMİNE DESTEK VAKFINA BİN TL ÖDEYECEK

Bunun üzerine Bircan C. yatış yapmak istemeyerek formu imzalarken, "Doktorları işte boşuna dövmüyorlar" şeklinde tehdit etmesi sonucu soruşturma talebinde bulunuldu. İki tarafın da ifadesinin alınmasının ardından, uzlaştırma raporuna göre; Doktor Saman'ın Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfına bin TL talep etmesi sonucu bu rakamı Bircan Coşkun'un ödemesiyle uzlaştırmanın sağlandığı belirtilerek, soruşturmada kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler

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