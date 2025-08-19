Doktor İsmail Seçkin Kaya Evinde Ölü Bulundu

Doktor İsmail Seçkin Kaya Evinde Ölü Bulundu
İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve Kaya'nın cenazesi Uşak'ta toprağa verildi.

İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görev yapan Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya, evinde ölü bulundu. Kaya'nın cenazesi otopsinin ardından memleketi Uşak'ta toprağa verildi.

Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde görevli Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya'dan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sağlık ekipleriyle birlikte dün akşam saatlerinde eve giren polis ekipleri, Kaya'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Savcının incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından doktorun cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Uşak'a gönderildi.

Op. Dr. İsmail Seçkin Kaya'nın ölüm haberi ailesi, meslektaşları ve sevenlerini yasa boğarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
