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Genç doktorun darbedilip saçlarının kopartıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

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İzmir'de genç doktorun geçtiğimiz yıl acil serviste darbedilip saçlarının çekerek kopartıldığı ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Saldırgan iki kadın ilk duruşmada tahliye edildi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yer alan Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde geçtiğimiz yıl 15 Ekim'de dehşet yaşandı. İlk görev yeri olan hastanenin acil servisinde 2 yıllık doktor İrem Sarıkaya (26) ile hastaneye gelen Sinem C. (23) ve Yağmur A. (20) arasında tartışma çıktı. Doktorun 'beyaz kod' bildirimi yapması sonrası 2 kişi, hastaneden ayrıldı.

DOKTORUN SAÇINI ÇEKEREK KOPARTTILAR

Bir süre sonra 2 şüpheli, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı. Saçı çekilerek kopartılan Doktor İrem Sarıkaya, darbedildi. Hastaneye gelen polis ekipleri, Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Genç doktorun darbedilip saçlarının koparıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı. Yağmur A. hakkında "Sağlık çalışanı kadın karşı basit yaralama, hakaret ve tehdit", Sinem C. hakkında ise "Sağlık çalışanına karşı alenen hakaret ve tehdit" suçlarından dava açıldı. Yağmur A. ve Sinem C.'nin yargılanmalarına İzmir 29'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Geçtiğimiz yıl kasım ayında görülen ilk duruşmada sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Yargılama sürerken, Doktor Sarıkaya'nın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; sanıkların hastanenin acil kapısının önünde beklediği, bir süre sonra Sarıkaya'nın geldiği, taraflar arasında tartışma çıktığı, büyüyen kavgaya hastane polisi ile özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği, bu sırada Yağmur A'nın Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürdüğü anlar yer aldı. Ayrıca Yağmur A'nın, Doktor Sarıkaya'dan sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldığı görülüyor.

Genç doktorun darbedilip saçlarının kopartıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBerk Bilen:

neden yapanlar tahliye edildi ne biçim bir adalet sistemi bu böyle yüklü bir tazminat isteseydi hakim yapanlardan sizin adeletinizi....

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBerk Bilen:

böylemi engelleyeceksiniz sağlıkta şiddeti ..yapanlar serbest evet hepimiz bazen kızıyoruz doktorlara ama elimiz mahkum onlara muhtacız doktorlara ne kızıyorsunuz kardeşim yok yetişmiş doktor yok ülkede yetişmiş tecrubeli doktorlara giderlerse gitsinler diyen şahısa kızın..

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme2
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