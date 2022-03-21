Uzman çavuşu alkışlayarak protesto edenler ve hastanenin arka kapısını kilitleyenler hakkında soruşturma başlatıldı - Haberler

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Uzman çavuşu alkışlayarak protesto edenler ve hastanenin arka kapısını kilitleyenler hakkında soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil serviste uzman çavuş ile doktor arasında yaşanan arbede sonrası görevli doktor hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Uzman çavuşu taburcu olurken hastane içinde alkışlayanlar, organize edenler ve hastanenin arka kapısından çıkarılma talebini hiçe sayıp kapıyı kilitleyen görevliler hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Acil Serviste yaşanan olayın ardından güvenlik kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonrası tedbiren görevden uzaklaştırılan uzman çavuş Ali A. hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılmıştı.

ALKIŞLAR HAKKINDA SORUŞTURMA

Olayın taraflarından Doktor Tahir T. 10 gün izin aldı. Yaşanan gerginlik nedeniyle doktor hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldı. Uzman çavuşu ameliyat sonrası taburcu olma esnasında hastane içinde alkışlayan grup ve organize edenler hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

PROTESTOYU ORGANİZE EDENLER HAKKINDA DA SORUŞTURMA AÇILDI

Eğitim Ve Araştırma Hastanesi yönetimi tarafından hem doktor, hem de jandarma uzman çavuşu alkışlayarak protesto edilmesine ön ayak olan hastane yönetiminde bulunan görevliler hakkında da idari soruşturma açıldı. Hastane yönetiminin uzman çavuşun taburcu olması esnasında hastanenin arka kapısından çıkarılması yönündeki talebini hiçe sayan ve kapıyı kilitleyen görevliler hakkında da idari soruşturma devam ediyor.

Uzman çavuşu alkışlayarak protesto edenler ve hastanenin arka kapısını kilitleyenler hakkında soruşturma başlatıldı

Uzman çavuşu alkışlayarak protesto edenler ve hastanenin arka kapısını kilitleyenler hakkında soruşturma başlatıldı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Uzman Çavuş, Muğla, 112, 3. Sayfa, Haberler

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Yorumlar (6)

Murat Vural:

Artık hastahaneler bazıları için kurtarılmış bölgemi yoksa ! Devlete asi olanlar en kısa zamanda görevlerinden alınmalıdırlar. Yoksa birileri kendilerinde olağanüstü güç var zannedecek ! Onların burunlarını sürtmek lazım ...

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ali can:

demek ki neymiş sağlık çalışanları boşuna darp edilmiyormuş

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Mehmet :

Bu olayın bize en net gösterdiği şey: sosyal medyanın linç kampanyalarına anlayıp dinlemeden balıklama atlamamalı...

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