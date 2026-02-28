Haberler

Başkent Doha'da çeşitli füzeler engellendi

Güncelleme:
Katar basını, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sırasında Doha'nın üzerinde çeşitli füzelerin engellendiğini bildirdi. Yetkililerden henüz açıklama yapılmadı.

Katar basını, ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddetli çatışmalar sürerken, Katar'ın başkenti Doha üzerinde çeşitli füzelerin engellendiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılarda şiddetlenen çatışmalarda bölgedeki diğer ülkelerde hava saldırılarına ilişkin gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Katar basınında yer alan haberlere göre, başkent Doha'da yeni bir füze saldırısı dalgası engellendi. İddialara göre başkent üzerinde en az 5 farklı patlama sesi duyulurken, gökyüzünde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğine ve füzelerin engellendiğine işaret eden beyaz izler görüldüğü iddia edildi. Yetkililerden henüz duruma ilişkin bir açıklama yapılmadı. - DOHA

