ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor

ABD'den BM'ye tarihi yol haritası! Trump dediğini yapıyor
Gelecek Partisi, AK Parti kongresine katılmama kararı aldı

YRP'nin ardından, onlar da AK Parti'yi geri çevirdi
Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapatmadı

Yavaş'tan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna çok konuşulacak yanıt
Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı

Başından vurup annesine göndermişti! Altından yasak aşk çıktı

Doğubayazıt-Iğdır Kara Yolunda Cam Yüklü Tır Kaza Yaptı

Doğubayazıt-Iğdır Kara Yolunda Cam Yüklü Tır Kaza Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğubayazıt-Iğdır kara yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan cam yüklü tır, bariyerlere çarparak devrildi. Şoför hafif yaralandı ve hastaneye sevk edildi. Ekipler kazanın ardından yolu temizleyerek trafiği açtı.

Doğubayazıt-Iğdır kara yolunda cam yüklü tır buzlanmadan dolayı kaza yaptı, araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Doğubayazıt-Iğdır kara yolu üzeri Kavaktepe köyü mevkisinde meydana geldi. Yolun buzlanması nedeniyle kontrolden çıkan cam yüklü tır, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonucunda tırın şoförü hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şoföre ilk müdahaleyi yaparak şoförü hastaneye sevk etti. Kazanın ardından, cam yüklü tırın devrilmesi sonucu yola dökülen camlar yardıma gelen vinç ve Karayolları araçları ile temizlendi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yol trafiğe tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

5 gündür arazinin ortasında yanıyor, harekete geçildi
img

Savaşta dengeleri değiştirecek! Milli gururumuz artık daha güçlü
img

Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı

Şakir Paşa Ailesi neden durduruldu? RTÜK sebepleri sıraladı
Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor

Bütün Avrupa Fenerbahçe'nin kurasındaki detayı konuşuyor
Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini açıkladı

Ramazan bu yıl daha kısa sürecek! Diyanet nedenini anlattı
Son kullanma tarihi geçmiş bebek maması ve çocuk sütü satan iki zincir market şubesi mühürlendi

Bebeklerin sağlığını tehlikeye attılar! İki zincir market mühürlendi
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti

Gelinin en mutlu günü kabusa döndü! Damat uygunsuz görüntülerini tüm salona izletti
Fenerbahçe'den derbi öncesi beklenmedik Yusuf Akçiçek hamlesi

Derbi öncesi beklenmedik Yusuf hamlesi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.