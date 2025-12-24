Haberler

Ayılar kış uykusu nedir bilmiyor, yayla evlerine saldırıları sürüyor

Ayılar kış uykusu nedir bilmiyor, yayla evlerine saldırıları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğu Karadeniz'de kış mevsimi gelmesine rağmen ayıların kış uykusuna yatmadığı ve yayla evlerine saldırılar düzenlediği bildiriliyor. Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Küçük Yayla'da meydana gelen saldırılarda çok sayıda ev zarar gördü. Yöre halkı, ayıların evlerinin kapılarını kırarak içeri girmesi ve eşyaları parçalamalarına şaşırıyor.

Doğu Karadeniz'de ayılar kar ve kışın gelmesine rağmen kış uykusuna yatmazken, yayla evlerine saldırıları da sürüyor.

Son olarak Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Demirkapı Mahallesi sınırlarında yer alan Küçük Yayla'da ayı saldırıları sonrası çok sayıda yayla evi zarar görürken, ayı tarafından parçalanmış çelik kapıyı gören yöre halkı şaşkınlığını gizleyemedi.

2 bin rakımın üzerindeki yaylada, son günlerde etkili olan kar yağışlarının ardından 15-20 santimetre kalınlığında kar oluşurken, ayılar birden fazla yaylada yayla evlerine girerek büyük maddi hasara neden oldu. Tahtalar ve çivilerle kapatılan yayla evinin kapısını kırarak içeri giren ayı, evin içerisindeki buzdolabı, ocak seti ve birçok eşyayı parçalayarak evi kullanılamaz hale getirdi. Ayının buzdolabını dahi evin dışına sürüklediği görüldü. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Afrika Uluslar Kupası'nda olay! Osimhen, Tanzanya maçında çıldırdı

Dün geceye damga vuran görüntü
Beşiktaş derbisi için stada giden Sadettin Saran, ağlamamak için kendini zor tuttu

Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar
İrem Derici, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci olayına kayıtsız kalamadı

Ünlü şarkıcı olan bitene kayıtsız kalamadı: Milletin yatak odası...
Asgari zammı sadece maaşı değil tüm ödemeleri değiştirdi! İşte kalem kalem yeni ücretler

Asgari zammı sil baştan değiştirdi! Bir grubun eli hayli rahatlayacak
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın

Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Aşiret lideri, Ankara'nın göbeğinde oğlunu vurdu

Aşiret lideri, başkentin göbeğinde silahını çekip oğlunu vurdu