Doğalgaz Patlamasında Ağır Yaralanan Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır yaralanan üniversite öğrencisi Yusuf Erbaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yenikent Mahallesi 30. Sokak'ta bulunan evde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında vücudunda ikinci derece yanıklar oluşan Erbaş, ilk olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından durumu ağır olan genç, İzmir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Balıkesir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen ve Söke'de üniversite eğitimi gören Yusuf Erbaş, yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - AYDIN