Ankara'da gaz sızıntısından vefat eden baba ile kızı son yolcuğuna uğurlandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen doğal gaz sızıntısı sonucu baba Aydın Ertürk ve zihinsel engelli kızı Deren Ertürk hayatını kaybetti. Olayın ardından cenaze namazları kılındı.

Ankara'da doğal gaz sızıntısına maruz kalmaları sonucu vefat eden baba ile zihinsel engelli kızı son yolcuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam Yenimahalle'de yer alan bir sitede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, evdeki eşinden ve kızından haber alamayan Beyhan Ertürk, durumu site yönetimine bildirdi. Yoğun doğal gaz kokularının duyulduğu evin kilitli kapısının çilingir tarafından açılması üzerine içeriye girenler baba Aydın Ertürk ile 18 yaşındaki zihinsel engelli kızı Deren Ertürk'ün cesediyle karşılaştı. Doğal gaz sızıntısı nedeniyle vefat ettiği değerlendirilen baba ile kızın cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cenazeleri yakınları tarafından teslim alınan baba ile kızı için Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Cami'sinde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ertürk ile kızının cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba ile kızın kesin ölüm nedeninin ise incelemelerin ardından netlik kazanacağı aktarıldı.

Öte yandan iddialar arasında ise, kızının durumundan dolayı bunalıma giren babanın kasıtlı olarak evdeki ocağı açarak olayı gerçekleştirdiği yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Trump'a 'Savaşı devam ettir' diyen Arap ülkesi: Tarihi bir fırsat

İşte Trump'a "Savaşı devam ettir" diyen Arap ülkesi
Savaşın etkisi büyüyor! İran, Türkiye vanasını kapattı

Savaşın etkisi büyüyor! İran'dan şok Türkiye kararı
500

Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Tıp öğrencisiydi! Yaren'in babasına son mesajı kahretti
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı! Temmuz ayında takıma katılacak

Griezmann yeni kulübüne imzayı attı
Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek

Tarihi ambargo yıkılıyor! 40 sene sonra şampiyonluk el değiştirecek
Tıp öğrencisi Yaren'in ölmeden önce babasına gönderdiği mesaj ve ortaya çıktı

Tıp öğrencisiydi! Yaren'in babasına son mesajı kahretti
Zeynep Demirel'den 'ideal koca' çıkışı! Volkan Demirel'in pek hoşuna gitmeyebilir

Bomba "ideal koca" çıkışı! Sözleri Volkan'ın pek hoşuna gitmeyebilir

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti