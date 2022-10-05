Doğal gaz patlaması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında yaralanan 3 kişi ile şoka giren ev sahibi hastanede tedavi altına alındı.

Yozgat'ın Yerköy ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2 katlı evin üst katı ve çatısı çöktü. Enkaz altında kalan Fatma Yorulmaz, İhsan Yorulmaz ve 4 yaşındaki Aydilge Hamiyet Yorulmaz, itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılırken olay anında dışarıda olan ev sahibi Ayşe Uçar da şoka girerek hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'ne oradan da Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Şimşir, "Binada 3 kişi vardı bir de üst katta ev sahibi vardı. O da sinir krizi geçirmiş onu da hastaneye kaldırmışlar. En son çocuğu kurtarmışlar, anne, baba çocuk şimdi hastanedeymiş" dedi.

Nergiz Başkale de "Burası benim ağabeyimin evi bana telefon ettiler. Evi böyle görünce şok oldum. Doğal gaz patlaması olmuş. Çok üzgünüm. İçeride kiracılar varmış 3 kişi. Gelin yanmış, çocuk yaralıymış. Şu an hastaneye gittiler. Bu manzarayı görünce şok oldum, çok üzüldüm. Burası ağabeyimin eviydi, yengem yaşıyordu burada. O ocağa çayı koymuş gitmiş, dışarıdaymış. Ekmek almaya gitmiş bakkaldan. Bir patlama sesi duyulmuş, aşağıdakilerin hepsi yaralı. Yengemde korkudan şok olmuş oda şimdi hastanede" şeklinde konuştu. - YOZGAT