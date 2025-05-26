Doğa Yürüyüşünde Kaybolan Müdür Yardımcısı İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Doğa Yürüyüşünde Kaybolan Müdür Yardımcısı İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Çanakkale'de doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı aranıyor

ÇANAKKALE - Çanakkale'de doğa yürüyüşünde kaybolan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için arama çalışması başlatıldı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu doğa yürüyüşü için Ayvacık ilçesine bağlı Adatepe köyüne gitti. Beraberindeki grup ile Adatepe köyündeki Gürleyik Şelalesi yakınlarında doğa yürüyüşe başladı. Bir süre sonra grup Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu görmeyince durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD, AKUT, dalgıçlar ve arama kurtarma köpekleriyle de kayıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'yu bulmak için arama çalışmalarına başladı.

Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İPEK YAVAŞ - 3.Sayfa
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