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Diyarbakır Yenişehir'deki sanayi sitesinde kaza anı kameraya yansıdı

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Diyarbakır Yenişehir'deki sanayi sitesinde kaza anı kameraya yansıdı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde iki aracın karıştığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Arızalı aracını ustaya göstermek için gelen sürücü, başka bir sürücünün manevrasıyla kaza yaptı; maddi hasarlı kazada taraflar anlaşarak yollarına devam etti.

Diyarbakır'da sanayi sitesinde iki aracın karıştığı kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Yenişehir ilçesindeki 2. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Arızalı aracını ustaya göstermek için sanayi sitesine gelen bir sürücü, başka bir sürücünün manevra yapması ile kaza yaptı. Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Maddi hasarlı kazada taraflar aralarında anlaşarak yollarına devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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