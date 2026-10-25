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Diyarbakır Yenişehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı

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Diyarbakır Yenişehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır Yenişehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı, 1 kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Hantepe Mahallesi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı ve 1 kişi yaralandı. İlk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Yenişehir ilçesi Hantepe Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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