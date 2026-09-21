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Diyarbakır Yenişehir'de alacak-verecek iddiasıyla çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında iddiaya göre alacak-verecek meselesi yüzünden silahlı kavga çıktı. Kavgada yaralanan 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti; polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde iki grup iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle bir araya geldi. Taraflar arasında başlayan sözü tartışma silahla kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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