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Diyarbakır Yenişehir'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Diyarbakır Yenişehir'de 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki 8 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldıktan sonra itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın binada maddi hasara yol açtı; çıkış nedeni araştırılıyor.

Diyarbakır'da bir apartmanın çatı kısmında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Olay merkez, Yenişehir ilçesindeki 8 katlı apartmanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle binanın çatısında yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada maddi hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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