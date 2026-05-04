Diyarbakır Valiliğinden 'okula yönelik silahlı saldırı' iddiasına ilişkin açıklama

Diyarbakır Valiliği, sosyal medya ve bazı yayın organlarında silahlı asayiş olayının okula yönelik olduğu iddialarını yalanladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Okula yönelik olduğu iddia edilen silahlı asayiş olayıyla ilgili olarak sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere istinaden; okula yönelik bir şey yok. Okul civarına denk gelen bir ağabey-kardeş husumet konusu. Şahıs yakalanıyor" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı