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Diyarbakır Sur'da SUV istinat duvarından aşağı düştü, ölen ya da yaralanan olmadı

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Diyarbakır Sur'da SUV istinat duvarından aşağı düştü, ölen ya da yaralanan olmadı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesi Aziziye Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV araç, istinat duvarından aşağı düştü. Kazada araçta bulunanların yara almadığı, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Diyarbakır'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği SUV araç, istinat duvarından aşağı düştü. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Sur ilçesi Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 GMH 294 plakalı SUV aracın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, istinat duvarından aşağı düştü.

Kazada araçta bulunanların yara almadığı öğrenilirken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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