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Diyarbakır Sur'da 4 araçlı kazada sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Diyarbakır Sur'da 4 araçlı kazada sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücünün kurtarılma anı kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Diyarbakır'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında kamyonete sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Merkez Sur ilçesinde Özdemir Mahallesi Mardin Yolu Çöp Arıtma mevkiinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sürücüyü kurtarma anı saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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