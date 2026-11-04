Diyarbakır-Siverek kara yolunda otomobil yoldan çıktı, 5 kişi hafif yaralandı

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Diyarbakır-Siverek kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Siverek kara yolunun 11'inci kilometresinde A.E. idaresindeki 01 NT 262 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Meydana gelen kazada sürücü A.E. ile araçtaki Ö.D.T., Y.Ş., S.C. ve A.D. hafif yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı