Diyarbakır'da 10 araçlı zincirleme kaza
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda meydana gelen zincirleme kazada 10 araç karıştı. Kar yağışı nedeniyle oluşan kazada maddi hasar oluştu ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda 10 aracın karıştığı zincirleme kazada maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 40'ıncı kilometresinde kar yağışıyla birlikte 10 aracın karıştığı maddi hasarlı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda oluşan aksama, jandarma ekiplerinin kontrolü sağlamasıyla giderildi. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı