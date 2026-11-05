Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda 3 araç çarpıştı, kazada maddi hasar oluştu

Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda 3 araç çarpıştı, kazada maddi hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunda 1 pikap ile 2 otomobilin arka arkaya çarpıştığı zincirleme kazada ölen ya da yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Diyarbakır'da 3 aracın çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde meydana geldi. Plakaları öğrenilemeyen 1 pikap ile 2 otomobil arka arkaya çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı