Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
Diyarbakır-Mardin kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki araca, ardından saman yüklü kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.
Diyarbakır-Mardin kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay Diyarbakır Mardin kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki araca çarptıktan sonra saman yüklü kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı