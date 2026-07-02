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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 yaralı
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Diyarbakır-Mardin kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce önündeki araca, ardından saman yüklü kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Diyarbakır-Mardin kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Olay Diyarbakır Mardin kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki araca çarptıktan sonra saman yüklü kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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