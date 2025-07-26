Diyarbakır Lice'de Orman Yangınına Helikopterli Müdahale

Diyarbakır Lice'de Orman Yangınına Helikopterli Müdahale
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Duru ve Yorulmaz mahallerinde çıkan orman yangınına helikopter destekli müdahale devam ediyor. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi, çalışmalar üç saattir sürüyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan orman yangına helikopter destekli müdahale devam ediyor.

Duru ve Yorulmaz mahallerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 40 Orman İşletme Müdürlüğü personeli, 4 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, askeri birlikler, itfaiye ve helikopter sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saattir sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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