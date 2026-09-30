Diyarbakır Kayapınar'da gece drift atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı

Diyarbakır Kayapınar'da gece drift atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde gece geç saatlerde bir sürücü, kavşakta yüksek ses çıkarıp üst üste drift attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çevre binada oturanlar sesten rahatsız olduklarını belirterek bu davranışın cezalandırılmasını istedi.
Diyarbakır'da gece saatlerinde yüksek ses çıkartıp drift atan sürücü cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, Kayapınar ilçesinde yaşandı. Gece geç saatlerde aracına binen bir kişi, kavşakta yüksek ses çıkarıp üst üste drift attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, çevre binada yaşayan vatandaşlar ses nedeni ile rahatsız olduklarını belirterek bu şekilde davrananların cezalandırılmasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı