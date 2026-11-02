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Diyarbakır Kayapınar'da drift atan sürücü, trafiği tehlikeye soktu

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Diyarbakır Kayapınar'da drift atan sürücü, trafiği tehlikeye soktu
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Fırat Bulvarı'nda dün gece drift atarak ilerleyen bir sürücü, trafiği tehlikeye soktu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken görüntüde diğer sürücülerin korna çalarak sürücüyü uyardığı görülüyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir sürücünün drift atarak ilerlediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Fırat Bulvarında dün gece saatlerinde bir sürücü, drift atarak caddede ilerledi. Trafiği tehlikeye sokan sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, sürücünün drift atarak ilerlediği, diğer sürücülerin ise korna çalarak onu uyardığı yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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