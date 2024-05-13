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Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda Zehirlenme Olayı

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Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda öğlen dağıtılan yemekten sonra mahkumlar ve personel mide bulantısı ve kusma yaşayarak rahatsızlandı. Çok sayıda 112 Acil Servis ekibi olay yerine sevk edildi.

Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda çok sayıda mahkum ve infaz koruma personeli yemekten zehirlendi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Kampüs Ceza İnfaz Kurumları'nda öğlen dağıtılan yemekten birkaç saat sonra mahkumlar ve personel mide bulantısı ve kusma yaşarak rahatsızlandı. Şikayetler üzerine kampüse çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan personel ve mahkumlar tedavi edilmek üzere müşahede altına alındı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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