Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde Yangın: Boş Ev Küle Döndü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan yangında boş bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bağdere Mahallesi'nde boş bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken boş ev kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - DİYARBAKIR