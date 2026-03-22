Haberler

Diyarbakır'da şiddetli yağış: Köye ulaşım kesildi, bazı vatandaşlar mahsur kaldı

Diyarbakır'da şiddetli yağış: Köye ulaşım kesildi, bazı vatandaşlar mahsur kaldı Haber Videosunu İzle
Diyarbakır'da şiddetli yağış: Köye ulaşım kesildi, bazı vatandaşlar mahsur kaldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sebebiyle Budak köyü su altında kaldı. Mezarlık ziyareti için giden vatandaşlar, yolların kapalı olması nedeniyle mahsur kaldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar hayatı durma noktasına getirdi. İlçeye bağlı Budak köyüne mezarlık ziyareti için giden vatandaşlar, yolların ve köprünün su altında kalması nedeniyle mahsur kaldı.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde güçlükle köye ulaşan ziyaretçiler, yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte geri dönemedi.

BÖLGEDE ARAÇ GEÇİŞİ TAMAMEN DURDU

Köyü ana yola bağlayan köprü ve güzergah üzerindeki yolların taşkın suları altında kalması sonucu, Budak köyünün şehir merkezi ile olan tüm ulaşım bağlantısı kesildi. Köyde mahsur kalan vatandaşlar, ulaşımın imkansız hale geldiğini ve yağışların devam etmesi nedeniyle durumun risk teşkil ettiğini belirtti. Bölgedeki su seviyesinin yükselmesiyle birlikte araç geçişinin tamamen durduğu bildirildi.

Yetkililer, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

